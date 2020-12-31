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Sorgun ve Çayıralan müracaatlarını yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sene Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor takımları ligde müracaatlarını yaptı.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:13
Sorgun ve Çayıralan müracaatlarını yaptı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, bu sene de aynı ligde mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyon’una katılım payını yatırarak lig müracaatını yaptı. Aynı şekilde geçen sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükselme hakkı elde eden Çayıralan Esnafspor’da lige katılım payını yatırdı. İki takımda yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.

MARACAATLAR YARIN TAMAMLANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç yarına kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerektiği bildirildi. Spor Toto BAL'a 2020-2021 sezonunda 268 takımın katılma hakkı bulunurken, bu takımlardan 128'i geçen sezon BAL'da yer alan takımlardan, 140'ı ise ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak yerel lig takımlarından oluşuyor. 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsü ile Lisans Vize ve Transfer İşlem tarihleri, lige katılması kesinleşen takımların saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacağı kaydedildi. Ligin başlama tarihi o anki pandemi şartlarına göre ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda belirleneceği, takımlara müsabakalar başlamadan önce hazırlık çalışmaları yapabilmeleri için yeterli süre verileceği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıkladı. 

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Sorgun Ve Çayıralan Müracaatlarını Yaptı
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