Sorgun üzgün

Sezon başında hedefini Üçüncü Lig olarak belirleyen ve ligin ilk yarısında gösterdiği performans ile de zirve yarışında yer alan Sorgun Belediyespor, ligin ikinci yarısında bir türlü istediği puanları toplayamadı. Sezonu Yozgatspor’un altında bitiren sarı siyahlı ekip Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor Play-Out müsabakası oynadı. Müsabakada rakibine 1-0 mağlup olarak Çayıralan Esnafspor’un ardından Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne düşen ikinci takım olan Sorgun Belediyespor’da bazı futbolcular Yozgat Belediyesi Bozokspor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından göz yaşlarını tutamadılar. Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabaka sonrasında sahadan 1-0 mağlubiyet ile ayrılan Sorgun Belediyespor bir alt lige düşerken, başkan kaptan Serdar Güleşçe olmak üzere kaleci Kadir Kaan Yalçın göz yaşlarına hakim olamadı. Diğer futbolcular ise hakemin 90 dakikanın bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha ortasına çöküp kaldılar.