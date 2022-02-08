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Sorgun üzgün

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü Osmancık Belediyespor ile oynadığı müsabakada aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

08 Şubat 2022 Salı 00:53
Sorgun üzgün

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Pazar günü Osmancık Belediyespor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısına mağlubiyet ile başladıkları için üzgün olduklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Osmancık Belediyespor’u ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başarmıştık, ancak Pazar günü kendi sahamızda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istediğimiz rakibimiz karşısında 2-0’lık skor ile mağlup olduk. Bunun için çok üzgünü. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyorduk, Osmancık Belediyespor ile oynadığımız müsabakada da zaman zaman iyi oynamamıza karşılık istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık, yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremeyince sahadan mağlubiyet ile ayrıldık. Müsabakanın ikinci yarısında 10 kişi kalmamız da bizi ciddi şekilde etkiledi. Artık bu müsabaka geride kaldı ve hafta sonu deplasmanda lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bugün itibariyle lider ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Güçlü rakibimizi deplasmanda mağlup ederek tekrar zirve yarışının içerisine girmek istiyoruz’’ dedi. 

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