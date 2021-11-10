Sorgun üzgün

Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta haftaya lider giren Sorgun Belediyespor konuk ettiği Keçiören Belediye Bağlumspor’a 1-0 mağlup olunca liderliği de elinde gitmişti. Sarı siyahlı ekip Pazar günü deplasmanda lider Mucur Yabanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, güçlü rakibini yenerek Keçiören karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorun Belediyespor Voleybol takımı ise geçtiğimiz hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyet ile moral bulmuştu. Mutlak galibiyet parolası ile gittiği Mardin deplasmanında Yeni Kızıltepespor’a 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip umduğunu bulamayarak Sorgun’a dönmüştü. Sorgun Belediyespor Pazar günü konuk edeceği Spor Toto takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Güçlü rakibini yenerek yeniden çıkış yakalamak isteyen sarı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında alacağı galibiyet ile de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.