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Sorgun üzgün

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Galatasaray karşısında kaçırdıkları galibiyetin üzüntüsünü yaşıyorlar.

26 Ocak 2021 Salı 00:48
Sorgun üzgün

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında çok iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık güçlü rakibine 3-2 mağlup olarak bir puana razı olan sarı siyahlı ekip, sergilediği oyundan memnun olurken galibiyeti kaçıran taraf olmalarının da üzüntüsünü yaşıyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Aksoy, ‘’Ligde son üç haftalık periyotta çok iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımızı Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyorduk. Güçlü rakibimiz karşısında oyuncularımız sahada çok iyi mücadele ettiler. İlk seti kaybetmemize karşılık ikinci setti almayı başardık. Üçüncü setti Galatasaray üstün tamamlarken, dördüncü seti biz önde tamamladık ve müsabakayı 5’inci sete uzattık. Son sette iki takımda varını yoğunu ortaya koyarak mücadele etti. Galatasaray 15-13 bu seti kazandı ve müsabakayı da 3-2 kazanan taraf oldu. Ancak galibiyeti kaçıran tarafın bizim olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, sahada çok iyi mücadele ettiler, Galatasaray gibi bir rakip karşısında hedefimiz için sahaya varlarını yoklarını koydular. Galatasaray ile oynadığımız müsabaka artık geride kaldı. Şimdi önümüzde Ziraat Bankası ile oynayacağımız erteleme müsabakası var. Ziraat Bankası da Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. Yarın oynayacağımız bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimiz karşısında galip gelen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.  

Son Güncelleme: 25.01.2021 18:52
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Sorgun üzgün
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