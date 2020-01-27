Sorgun'un nefesi yetmiyor

Sarı siyahlılar, seyircisiz oynadığı karşılaşmada ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine oranla iyi bir performans sergileyen Sorgun Belediyespor, rakibinin attığı iki gole engel olamayınca haftayı puansız kapatan taraf oldu. Maçın hakemleri de kötü bir yönetim sergileyerek, izleyenlere ve teknik heyete adeta saç baş yoldurdu. Sarı siyahlılar aradığı gole 11’inci dakikada ulaştı. Bu dakikada sol kanattan gelişen atakta, konuk ekibin oyuncuları faul yapıca ceza sahası sol köşesine yakın bir yerden serbest atış kazanan Sorgun Belediyespor, Serdar’ın altı pas içerisine ortaladığı topu, defansın arkasına sarkan Onurcan kafa ile dokunarak, filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 19’uncu dakikasında gelişen Meskispor atağında top filelere gitti, ancak maçın hakemi ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 42’inci dakikada Atahan sol kanattan topu getirdi ve altı pasa ortasını yaptı, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti. Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmayınca, Sorgun Belediyespor soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu. Maçın ikinci yarısına daha istekli başlayan ekip konuk takım Meskispor oldu. 60’ıncı dakikada Onur topu getirdi, ceza sahasına ortaladı. Onurcan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. 65’inci dakikada konuk ekipten Tuğra şansını denedi, onun şutu da yandan auta gitti. 69’uncu dakikada Meskisporlu oyuncular bomboş kaleye topu gönderemedi. Sağ kanattan gelişen atakta Meskisporlu oyuncular ceza sahası içerisinde çok iyi paslaştılar. En son top Recep’in önünde kaldı, recep boş kaleye topu gönderdi, Sorgun Belediyespor defans oyuncuları zamanında müdahale ederek bu golü önledi. 71’inci dakikada gelişen Meskispor atağında Recep ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kaptan Sertaç kullandı ve topu filelere göndererek maçta skoru 1-1’e taşıdı. 73’üncü dakikada Sorgun Belediyespor’dan İsa topu hızla yedek kulübesine doğru atınca kırmızı kart görüp, takımını sahada 10 kişi bıraktı. 85’inci dakikada Meskispor sağdan atak geliştirdi, seza sahası içerisine gönderilen topta Tuğra 2 metre ofsayt pozisyonunda topu filelere gönderdi, yardımcı hakem ofsayt kaldırmayınca, maçın hakemi golü verdi ve Mersin temsilcisi maçta 1-2 öne geçti. Maçın son dakikalarında Sorgun Belediyespor’un çabaları sonuç vermeyince sahadan 3 puanla ayrılan taraf Meskispor oldu.