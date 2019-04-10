Sorgun'un finaldeki rakibi Erzurum

Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Efeler Ligi’ne yükselme yarı final müsabakalarında Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımlarının bulunduğu grupta yer alan Sorgun Belediyespor tüm rakiplerini yenerek grubunu lider tamamlama başarısını gösterdi. Diğer grubun ikincisi Erzurum Palandöken Belediyespor ile eşleşen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek finale yükselmek istiyor. Ligin normal sezonunda Palandöken Belediyespor ile aynı grupta yer alana ve rakibine iki müsabakada da yenilen Sorgun Belediyespor, final maçında güçlü rakibini yenmek istiyor.
10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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