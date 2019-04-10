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Sorgun'un finaldeki rakibi Erzurum

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubunda normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off yarı final müsabakalarına yükselme hakkı elde eden burada da rakiplerini geride bırakarak finallere yükselen Sorgun Belediyespor’un finaldeki rakibi belli oldu.

Sorgun'un finaldeki rakibi Erzurum

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubunda normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off yarı final müsabakalarına yükselme hakkı elde eden burada da rakiplerini geride bırakarak finallere yükselen Sorgun Belediyespor’un finaldeki rakibi belli oldu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Sorgun'un finaldeki rakibi Erzurum

Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Efeler Ligi’ne yükselme yarı final müsabakalarında Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımlarının bulunduğu grupta yer alan Sorgun Belediyespor tüm rakiplerini yenerek grubunu lider tamamlama başarısını gösterdi. Diğer grubun ikincisi Erzurum Palandöken Belediyespor ile eşleşen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek finale yükselmek istiyor. Ligin normal sezonunda Palandöken Belediyespor ile aynı grupta yer alana ve rakibine iki müsabakada da yenilen Sorgun Belediyespor, final maçında güçlü rakibini yenmek istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Sorgunun Finaldeki Rakibi Erzurum
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