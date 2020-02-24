Sorgun'un Fener'i söndü

Sorgun Spor Salon'unda oynanan müsabakada Sorgun Belediyespor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlarının yoğun desteğini arkasına alan sarı siyahlı ekip güçlü rakibi Fenerbahçe ile başabaş bir oyun ortaya koydu. İlk seti uzatmaya götürmeyi bayaran Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında fazla dayanamayınca bu seti 25-27 kaybetti. İkinci sette de başabaş bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekibin oyuncularının çabaları sonuç vermeyince bu setide 25-22 kaybetti. Üirvi sette ise Fenerbahçe ev sahibi Sorgun Belediyespor karşısında üstünlüğünü oyuna tamamen yansıtınca bu seti sarı lacivertli ekip 25-19 müsabakayı ise 3-0 kazandı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde zirveye kurulurken ateş hattındaki yerini pekiştirdi.

VOLEYBOL Efeeler Ligi'nde Fenerbahçe takamını konuk eden Sorgun Belediyespor'u salonda taraftarları ile birlikte il yöneticileri de yalnız bırakmadı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da maçı izleyenler arasında yer aldı.