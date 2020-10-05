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Sorgun umutlu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, ligde henüz 4 puan toplamasına karşın yarınlara umutlu bakıyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:42
Sorgun umutlu

Takım kaptanı Ragıp Çağlar Aksoy, Sorgun Belediyespor'da ikinci sezonu olacağını hatırlatarak, iyi bir ekip olduklarını belirtti, şanssızlıktan yakındı. Kovid-19'un sporcuları ciddi anlamda olumsuz etkilediğine değinen Aksoy, "Özellikle salon sporlarıyla uğraşan sporcular topa dokunmadan, takımla çalışmadan olmuyor. Bireysel olarak kendimizi ne kadar güçlü tutmaya çalışsak da top hissiyatını kaybetmek her sporcunun belli bir anlamda geri gitmesine, alışkanlıklarını yitirmesine neden oluyor. Takım olarak uzun zamandır beraberiz ve bu süreci en hızlı şekilde atlatmaya çalışıyoruz" dedi. Aksoy, covit-19 salgınının etkilerini ligde hissettiklerini şimdi toparlanıp, daha iyi maçlar çıkartıp, galibiyetler alarak çıkışa geçeceklerini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 05.10.2020 09:48
Anahtar Kelimeler:
Sorgun Umutlu
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