Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1099
ALTIN
462.440
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7381
EURO
8.7049

SORGUN UMUTLANDIRDI

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Tokat Belediye Plevnespor takımı ile oynadığı her iki müsabakadan da 3-0 galip ayrıldı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:56
SORGUN UMUTLANDIRDI

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor voleybol takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sorgun Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi Sorgun Belediyespor ilk seti 25-22, ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-22 alarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, Türkiye Kupası maçları öncesinde oynadıkları Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasının iyi bir hazırlık olduğunu söyledi. Gül, yarın da aynı takımla bir karşılaşma daha yapacaklarını belirtti. Oyuncuların gün geçtikçe performanslarının arttığına dikkat çeken Gül, Türkiye Kupası'nda da hedeflerinin bir üst tur olduğunu kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
SORGUN UMUTLANDIRDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun hedef büyüttü
Sorgun hedef büyüttü
FiLE’DEN DESTEK
FiLE’DEN DESTEK
Gruplar belli oluyor
Gruplar belli oluyor
Seçmelerden üç imza
Seçmelerden üç imza
Oğuzhan Edirne’de
Oğuzhan Edirne’de
Stat inşaatı için yüzde 10 ödenek
Stat inşaatı için yüzde 10 ödenek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim