Sorgun umut veriyor

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun’a çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı ekip ikinci hazırlık müsabakasını Çorum Birinci Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonu Osmancık Belediyespor ile oynadı. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor, Osmancık Belediyespor’u 3-0 yenerek umut verdi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Sorgun Belediyespor olarak hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. şimdiye kadar iki hazırlık müsabakası oynadıklarını hatırlatan Arslan, ‘’İki hazırlık müsabakasında da oyuncularımız gerçekten iyi performans sergilediler. İkisini de kazanmayı bildik. Oynadığımız hazırlık müsabakaları hiçbir zaman lig için ölçü değil. Ama bizlerin takımımızı görmesi, eksiklerimizi tespit etmemiz noktasında önemli. Bu nedenle çalışmalarımıza devam ederken hazırlık müsabakaları da oynayacağız’’ dedi.