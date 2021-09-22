Sorgun umut veriyor

Turnuvanın ilk gününde Solhanspor ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ilk setinde rakibine karşı zor anlar yaşayan Sorgun Belediyespor ilk seti 25-20 kaybetti. Müsabakanın ikinci setinde ise toparlanan sarı siyahlı ekip ikinci seti 10-25 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü sette de oyunun hakimi olan Yozgat temsilcisi bu seti 23-25 kazandı müsabakanın dördüncü setini de 18-25 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakadan 3-1’lik galibiyet ile ayrıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 3-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor turnuvanın en iyi takımları arasında gösterildi. Müsabakanın ilk setinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı siyahlı ekip ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor bu seti 25-18 kazanmasını bildi. Müsabakanın üçüncü setinde ise toparlanan Yeni Kızıltepespor başa baş bir oyun ortaya koymasına rağmen bu seti 25-23 kaybetti. Müsabakayı ise Sorgun Belediyespor 3-0 kazandı.