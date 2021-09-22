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Sorgun umut veriyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler ligi takımlarından Sorgun Belediyespor katıldığı Anadolu Kaplanları Hazırlık Turnuvasında gösterdiği performans ve aldığı galibiyet ile lig öncesinde umut verdi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:40
Sorgun umut veriyor

 Turnuvanın ilk gününde Solhanspor ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ilk setinde rakibine karşı zor anlar yaşayan Sorgun Belediyespor ilk seti 25-20 kaybetti. Müsabakanın ikinci setinde ise toparlanan sarı siyahlı ekip ikinci seti 10-25 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü sette de oyunun hakimi olan Yozgat temsilcisi bu seti 23-25 kazandı müsabakanın dördüncü setini de 18-25 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakadan 3-1’lik galibiyet ile ayrıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 3-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor turnuvanın en iyi takımları arasında gösterildi. Müsabakanın ilk setinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı siyahlı ekip ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor bu seti 25-18 kazanmasını bildi. Müsabakanın üçüncü setinde ise toparlanan Yeni Kızıltepespor başa baş bir oyun ortaya koymasına rağmen bu seti 25-23 kaybetti. Müsabakayı ise Sorgun Belediyespor 3-0 kazandı. 

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