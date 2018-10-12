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Sorgun umut verdi

SORGUN Belediyespor voleybol takımı, Süper Lig temsilcisi Tokat Belediyeplevnespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetmesine karşın ortaya koyduğu performans ile taraftarlarını umutlandırdı.

Sorgun umut verdi

SORGUN Belediyespor voleybol takımı, Süper Lig temsilcisi Tokat Belediyeplevnespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetmesine karşın ortaya koyduğu performans ile taraftarlarını umutlandırdı.

12 Ekim 2018 Cuma 06:42
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Sorgun umut verdi

Sorgun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setine Tokat Belediyespor iyi başladı. Üst üste aldığı sayılarla birinci teknik molaya 12-6 üstün giren konuk ekip, bu seti de 25-17 kazandı. Maçın ikinci setine iyi başlayan bu kez Sorgun Belediyespor oldu. Bulgar oyuncusunun smaçlarıyla maçın başlarında 9-4 öne geçen ev sahibi ekip ikinci teknik molaya 12-7 önde girdi. Set boyunca üstünlüğünü devam ettiren Sorgun Belediyespor bu seti 25-17 kazanmasını bildi. Maçın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Teknik molaya 12-10 üstün giren Sorgun Belediyespor'da Antrenör Ümit Terzi yedek oyunculara da şans tanıdı. Teknik mola sonrasında üstünlüğü ele geçiren Tokat temsilcisi 3. seti 25-18 kazandı. Maçın son setinde her iki takımda yedek ağırlıklı kadrolarla mücadele etti. 4. teknik molaya 12-8 önde giren Tokat Belediye Plevnespor bu seti de 25-19 almasını bildi. Böylelikle hazırlık maçını 3-1’lik skorla kazanan konuk ekip Tokat Belediye Plevnespor oldu.

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Sorgun Umut Verdi
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