Sorgun umut verdi

Ankara’da oynanan müsabakayı Sorgun Belediyespor Onur Osman Erel’in attığı golle 1-0 yendi. Yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde Sorgun’da sürdüren sarı siyahlı ekip, ilk hazırlık müsabakasını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile oynamıştı, ikinci hazırlık müsabakasını ise Ankara’da Haymanaspor ile oynayan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini 1-0 yenerek lig öncesinde umut verdi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek yeni sezon hazırlıklarını Sorgun’da devam ettiklerini ve şimdiye kadar iki tane hazırlık müsabakası oynadıklarını söyledi. Oynadıkları iki hazırlık müsabakasında da oyuncularının son durumlarını görme fırsatı bulduğunu dile getiren Demirbilek, ‘’Lig öncesinde oynadığımız iki hazırlık müsabakasında da takımım çok iyi performans gösterdi. Bizlere ve bize güvenen taraftarımıza da umut verdi. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ligin ilk haftasında da kendi şehrimizin takımı Çayıralan Esnafspor ile de karşı karşıya geleceğiz. Ben inanıyorum ki Sorgun Belediyespor olarak bulunduğumuz gurubu lider olarak tamamlayacağız ve Üçüncü Lige yükselme müsabakalarına katılacağız. Bunu başaracak güce ve oyunculara sahibiz’’ dedi.