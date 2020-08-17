Sorgun umut verdi

İki gün üst üste ligin güçlü takımlarından Halkbank ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip ilk gün oynadığı müsabakayı 3-0 kaybetti. İkinci gün oynadığı müsabakada ise 2-0 gerişe düşmesine karşılık skoru 2-0’ye getirdi ve müsabaka bu skor ile tamamlandı. Sorgun Belediyespor’un Halkbank karşısında oynadığı müsabakada genç yıldızı Danilo Pavloviç gösterdiği performans ile göz doldurdu. Sarı Siyahlı ekibin Antrenörü Bahadır Aksoy, uzun süredir Sorgun’da gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarının ardından kamp döneminin ilk hazırlık müsabakasını oynadıklarını söyledi. Ankara’da ligin güçlü ekiplerinden Halkbank takımı ile karşı karşıya geldiklerini dile getiren Aksoy, ‘’Takımım Ankara’da iki gün üst üste karşılaştığımız Halkbank takımı karşısında çok iyi mücadele etti. İlk müsabakayı kaybedip, ikinci müsabakadan da beraberlik ile ayrılmamıza rağmen ortaya konun oyundan memnunum. Hazırlık müsabakaları Antrenman amaçlıdır ve hiçbir zaman lig için ölçü olamaz. Biz bu hazırlık müsabakasında eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Bundan sonra da hazırlık müsabakaları oynamaya devam edeceğiz ve eksiklerimizi görüp gidermeye çalışacağız’’ dedi. Öte yandan Sorgun Belediyespor 24-25 Ağustos tarihlerinde Sorgun’da Tokat Belediye Plevnespor ile iki hazırlık müsabakası oynayacak.