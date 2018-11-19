Sorgun, umduğunu bulamadı

Rakibine 3-0 yenildi. Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş mücadeleye sahne olurken karşılık sayılarla Palandöken Belediyespor ilk seti 24- 26 kazanmasını bildi. Palandöken Belediyespor temposunu yükseltti ve art arda kazandığı sayılarla ikinci seti 19-25 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete fırtına gibi başlayan Palandöken Belediyespor, üstünlüğünü koruyup seti 18-25 kazanarak maçı 3-0 kazanmasını bildi. Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı B gurubun da liderliğini koruyarak Efeler ligi için bir engeli daha aştı.