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Sorgun, umduğunu bulamadı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, lider Palandöken Belediyespor karşısında umduğunu bulamadı.

Sorgun, umduğunu bulamadı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, lider Palandöken Belediyespor karşısında umduğunu bulamadı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:37
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Sorgun, umduğunu bulamadı

Rakibine 3-0 yenildi. Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş mücadeleye sahne olurken karşılık sayılarla Palandöken Belediyespor ilk seti 24- 26 kazanmasını bildi. Palandöken Belediyespor temposunu yükseltti ve art arda kazandığı sayılarla ikinci seti 19-25 alarak durumu 2-0 yaptı.  Üçüncü sete fırtına gibi başlayan Palandöken Belediyespor, üstünlüğünü koruyup seti 18-25 kazanarak maçı 3-0 kazanmasını bildi. Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı B gurubun da liderliğini koruyarak Efeler ligi için bir engeli daha aştı.

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SorgunUmduğunu Bulamadı
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