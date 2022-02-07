Sorgun umduğunu bulamadı

Ligin ilk yarısında deplasmanda güçlü rakibini yenmeyi başaran sarı siyahlı ekip, bu müsabakanın rövanşında taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibini Sorgun’dan eli boş göndermek istiyordu. Müsabakanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımda geliştirdikleri ataklarda etkili olamayınca ilk yarı 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında daha atak oynayan taraf konuk ekip Osmancık Belediyespor oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Osmancık Belediyespor 7’inci dakikada bulduğu golle Sorgun Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. 67’inci dakikada Serdar Güleşçe’nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında geliştirdiği ataklardan yararlanamazken Osmancık Belediyespor 73’inci dakikada ikinci golünü bularak 2-0’a taşıdı. Müsabakada başka gol olmayınca Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısına mağlubiyet ile başladı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 14 puanda kalırken, konuk ekip Osmancık Belediyespor ise puanını 15'e yükseltti.