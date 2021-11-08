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Sorgun umduğunu bulamadı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci bölge 3’üncü grupta haftaya lider giren Sorgun Belediyespor konuk ettiği Keçiören Belediye Bağlumspor’a 1-0 mağlup olunca koltuğundan da oldu.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:42
Sorgun umduğunu bulamadı

Taraftarının da desteğini arkasına alarak sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip sahada umduğunu bulamadı. Oldukça çekişmeli geçin müsabakada Sorgun Belediyespor ilk dakikalardan itibaren konuk ekip Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında gol aramaya başladı. Bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen sarı siyahlı ekip 33’üncü dakikada Keçiören Belediye Bağlumspor’dan Kürşet’ın attığı gole engel olmayınca 1-0 geriye düştü. Müsabakanın ilk yarısında konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına atak başlayan Sorgun Belediyespor’un gol arayışları sonuçsuz kalınca sahadan 1-0’lık mağlubiyet ile ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile puan cetvelinde üçüncü sıraya gerilerken, haftanın tek galibi Keçiören Belediye Bağlumspor puanını 4’e yükselterek zirveyi Mucur Yabanlıspor ile birlikte paylaştı. 

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