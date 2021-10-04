Sorgun umduğunu bulamadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, Kupa Voley müsabakalarında umduğunu bulamazken, Pazar günü başlayacak olan ligin ilk haftasına yöneldi.

Kupa Voley’de Arkkaspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımlarının yer aldığı B Grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor, güçlü rakipleri karşısında umduğunu bulamadı. Kupa müsabakalarına iyi hazırlanmasına karşılık ilk müsabakada Arkasspor’a 3-0 mağlup olan sarı siyahlı ekip müsabakalara kötü bir başlangıç yaptı. İlk seti 25-20, ikinci seti 23-25, üçüncü seti ise 17-25 kaybeden Sorgun Belediyespor müsabakadan da 3-0 mağlup ayrıldı. Kupa müsabakalarının ikinci gününde ise Altekma ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip bu müsabakada da güçlü rakibine karşı iyi direnmesine rağmen müsabakayı 3-2 kaybetti. Müsabakanın ilk setini 26-28 kazanan sarı siyahlı ekip skoru 1-0’e getirdi. İkinci seti 25-22 Altekma kazanınca skoru 1-1’lik eşitlik geldi. Üçüncü sette toparlanan sarı siyahlı ekip bu seti 24-26 kazanarak tekrar rakibi karışında öne geçti. Dördüncü sette ise Altekma oyun hakimiyetini eline aldı ve bu seti 25-19, beşinci seti ise 15-11 müsabakayı ise 3-2 kazanan taraf oldu. Müsabakaların son gününde ise Yeni Kızıltepespor ile karşılaşan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 3-2 yenmesine rağmen bir üst tura çıkamadı. Yeni Kızıltepespor ile oynadığı müsabakanın ilk setini 21-25 kaybeden Sorgun Belediyespor müsabakada 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan sarı siyahlı ekip 25-21 bu seti kazanarak skora eşitliği getirdi. Üçüncü sette de oyuna ağırlığını koyan Yozgat temsilcisi bu seti de 25-23 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü setti 19-25 Yeni Kızıltepespor kazanında skora yeniden eşitlik geldi. Müsabakanın son setini ise 15-8 Sorgun Belediyespor kazandı. Sarı siyahlı ekip skoru 3-2 yaparak müsabakayı kazanan taraf olmasına karşılık gruptan çıkmayı başaramadı.