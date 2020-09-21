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Sorgun umduğunu bulamadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligde çıktığı ilk müsabakasını 3-1 kaybetti.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:14
Sorgun umduğunu bulamadı

Covit-19 virüsü ile bir darbe yiyen Sorgun Belediyespor, 15 günlük karantina süresi sonrasında hafta başında tam kadro olarak çalışma fırsatı bulmuştu. Karantina sonrasında hem galibiyet hem de moral bulmak için çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasında umduğunu bulamadı ve güçlü rakibine 3-1 mağlup olarak Sorgun’da döndü. Deplasmanda İstanbul Büyük Şehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor, müsabakanın ilk setine iyi başlayıp skoru 5-2’ye getirmesine karşılık ev sahibi ekip çabuk toparlandı ve önce 7-6 öne geçti daha sonra üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip ilk seti 25-22 önde tamamladı. ikinci sette de üstünlüğü sürdüren İstanbul Büyük Şehir Belediyespor bu seti de 26-24 önde tamamladı. Üçüncü sette toparlanan Sorgun Belediyespor, güçlü rakibi karşısında bu seti zorlanmadan 20-25 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette ise istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-20 müsabakayı ise 3-1 kaybetti. Covit-19 virüsü ile bir darbe yiyen Sorgun Belediyespor, 15 günlük karantina süresi sonrasında hafta başında tam kadro olarak çalışma fırsatı bulmuştu. Karantina sonrasında hem galibiyet hem de moral bulmak için çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasında umduğunu bulamadı ve güçlü rakibine 3-1 mağlup olarak Sorgun’da döndü.

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Sorgun Umduğunu Bulamadı
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