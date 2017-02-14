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Sorgun tutulmuyor

14 Şubat 2017 Salı 06:39
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Grup maçlarında olduğu gibi Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off müsabakalarında da adeta Sorgun Belediyespor fırtınası esmeye devam ediyor. Geçen hafta derbi de Yemenoğlu takımını yenerek zirvede emin adımlarla devam eden sarı-siyahlılar bu kez bir başka zirve yolundaki rakibi Yerköyspor'u da 4-0'la geçerek zirvede tek başına emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor.

Sorgun tutulmuyor
Sarı-Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri golcüsü Turgut Zengin (2) ve geçen hafta Yemenoğlu maçının kahramanı olan Mustafa Acar (2) kaydetti.  
Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off  müsabakalarının 3. haftasında lider Sorgun Belediyespor sahasında konuk ettiği zirve yolundaki rakibi Yerköyspor'u 4-0 yendi. Sorgun ekibi aldığı bu galibiyet sonunda puanını 9'a çıkartıp zirvede en yakın rakiplerine 3'er puan fark atarak tek başına ilerlemeye devam etti.
Dakika 8: Sağ kanatta Serdar ile gelişen Sorgun Belediyespor atağında ceza alanı içerisine yapılan sert ortaya ceza alanı içerisinde bekleyen hiçbir Sorgunlu futbolcu dokunamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.
Dakika 25: Bu kez Emre ile sol kanattan gelen Sorgun Belediyespor atağında ceza alanı dışında bekleyen Abbas'ı gördü, Abbas'ta bekletmeden tek pasta Turgut'u görmek istedi ama top hız kazanınca Turgut kendisine atılan pasta topu ceza alanı içerisinde tutamadı.
Dakika 33: Gelişen Yerköyspor atağında orta sahada yapılan pres sonucunda kazanılan topta hızlı kontra atağa çıkılırken Samet'e atılan pasta tehlikeyi sezen Sorgun kalecisi Emrah kalesini zamanında terk ederek rakibinden önce ellerinin avantajını kullanarak topun sahibi oldu.
Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında tehlikeli yerden serbest vuruş kazanan Sorgun Belediyespor'da serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Mustafa'nın kaleye doğru gönderdiği serbest vuruş Yerköy kalecisinin kucağında kaldı.
İlk yarıda pozisyon kısırlığı içerisinde geçen mücadelede iki takımda soyunma odasına 0-0'lık sonuç sonunda golsüz beraberlikle girdiler.
-İKİNCİ YARI-
Dakika 48: İkinci yarıya taraftarlarının desteğiyle mücadeleye etkili başlayan Sorgun Belediyespor'da bu dakikada gelişen tehlikeli atakta ayağa paslarla rakip alana çok çabuk gelen sarı-siyahlılarda topla ceza alanı dışında buluşan Mustafa'nın yerden vuruşu kalenin yanında az farkla auta çıktı.
Dakika 55: Sağ kanattan Hasan ile etkili çıkan Sorgun Belediyespor'da ceza alanı içerisine kesilen sert ortayı yerköy savunması kafayla ceza alanı dışına çıkardı ve dönen topu önünde bulan Abbas'ın topun gelişine yaptığı yerden sert şutu Yerköy kalecisi sağ köşesine uzanarak kontrol etti.
Dakika 58: Orta sahadan Abbas ile  Emre'nin paslaşarak geldiği bu dakikada Abbas'ın yerden Yerköy savunmasının arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Turgut Zengin, topu kontrol eder etmez kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere yolladı 1-0.
Dakika 60: Sol kanattan Hasan ile gelişen kanat organizasyonunda rakibini klas çalımla geçen Hasan ceza alanına girdiği sırada içeride bekleyen Turgut Zengin'e alda at derecesine gönderdiği yerden pasta Turgut'a ise boş kaleye dokunmak kaldı ve Turgut bu golle maçta kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atan isim oldu 2-0.
Dakika 65: Oyun kontrolünü tamamen eline alan Sorgun Belediyespor oyunu rakip alana da yıkarak akın akın rakip kaleye gitmeye devam etti. Bu dakika gelişen Sorgun atağında ceza alanına topla beraber giren Mustafa sağ ayak içiyle klasça köşeye gönderdiği topla fileleri üçüncü kez havalandırarak takımını iyice rahatlattı 3-0.
Dakika 78: Orta sahadan gelişen Sorgun Belediyespor atağında Serdar'ın pasında topla buluşan Emre'nin ceza alanı içerisine girerken yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.
Dakika 88: Ceza alanı dışında topla buluşan Serdar iki rakibini geçer geçmez yerden sert gönderdiği şutu Yerköy kalecisi sol köşesine uzanarak zorluklarla parmaklarının ucuyla kornere çıkardı.
Dakika 90+2: Sağ kanattan Serdar-Turgut iş birliğiyle gelişen Sorgun Belediyespor akının da Serdar'ın ceza alanı içerisine gönderdiği pası kale sahası içerisinde kontrol eden Mustafa Acar kontrol eder etmez yaptığı klas sert vuruşla topu kalecinin bakışları arasında filelere yolladı ve mücadelenin son dakikalarında kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golüne imza attı 4-0.
Zirveyi çok yakından ilgilendiren mücadele başka gol sesi çıkmayınca lider Sorgun Belediyespor rakibi Yerköyspor karşısında sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılarak hem zirvede tek başına kaldı hem de şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

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