Sorgun Türkiye dördüncüsü

Aydın, Samsun ve Konya temsilcilerinin bulunduğu grupta Samsun takımını 3-2 yenip, Konya ekibiyle de 2-2 berabere kalan Yozgat temsilcisi Türkiye şampiyonasında son dört takım arasına kalma başarısını gösterdi. Yarı final müsabakasında Gaziantep ekibine yenilen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Aydın temsilcisi ile üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıktı. Güçlü rakibine de yenilen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncüsü oldu.
09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
16 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol