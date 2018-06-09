Sorgun Türkiye dördüncüsü

Aydın, Samsun ve Konya temsilcilerinin bulunduğu grupta Samsun takımını 3-2 yenip, Konya ekibiyle de 2-2 berabere kalan Yozgat temsilcisi Türkiye şampiyonasında son dört takım arasına kalma başarısını gösterdi. Yarı final müsabakasında Gaziantep ekibine yenilen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Aydın temsilcisi ile üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıktı. Güçlü rakibine de yenilen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncüsü oldu.