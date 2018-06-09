Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589

Sorgun Türkiye dördüncüsü

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncüsü oldu.

Sorgun Türkiye dördüncüsü

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncüsü oldu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
16 Okunma
Sorgun Türkiye dördüncüsü

Aydın, Samsun ve Konya temsilcilerinin bulunduğu grupta Samsun takımını 3-2 yenip, Konya ekibiyle de 2-2 berabere kalan Yozgat temsilcisi Türkiye şampiyonasında son dört takım arasına kalma başarısını gösterdi. Yarı final müsabakasında Gaziantep ekibine yenilen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Aydın temsilcisi ile üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıktı. Güçlü rakibine de yenilen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncüsü oldu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
CHP Taraftarı ziyaret etti
CHP Taraftarı ziyaret etti
Rıza'ya Sevgi
Rıza'ya Sevgi
Paint Bal heyecanı
Paint Bal heyecanı
Milli Güreşçi ilçe müdürü oldu
Milli Güreşçi ilçe müdürü oldu
SOMUT BiR ŞEY YOK
SOMUT BiR ŞEY YOK
Sarıkaya’da Spor tanıtıldı
Sarıkaya’da Spor tanıtıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim