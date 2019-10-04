Sorgun Tüğsüzspor’a bileniyor

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında çalışmalarına devam eden sarı siyahlı ekip taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak Tüğsüzspor’u yenip zirve yarışını sürdürmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligde emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi. Pazar günü Tüğsüzspor karşısında alacaklarına inandıkları üç puan ile galibiyet serisine devam etmeyi planladıklarını vurgulayan Arslan, ‘’Pazar günü taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi Sorgun’dan puansız göndereceğimize inanıyorum. Ligin ilk iki haftasında istediğimiz sonuçları aldık ve İçel ile İskenderun takımları ile zirveyi paylaşıyoruz. Zirve yarışımızı Pazar günü oynayacağımız Tüğsüzspor müsabakası sonrasında da devam ettireceğimize inanıyorum’’ dedi.