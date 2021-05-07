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SORGUN TRANSFERE BAŞLADI

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Antrenör Bahadır Aksoy ile yola devam kararı aldıktan sonra ara vermeden transfer çalışmalarına da başladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:14
SORGUN TRANSFERE BAŞLADI

 Sorgun Belediyespor, Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina’yı renklerine bağladı. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, öncelikle antrenör transferini hallettiklerini ve bu konuda iki yıldır takımı çalıştıran Bahadır Aksoy ile anlaştıklarını hatırlattı. Aksoy ile yapılan görüşmeler ışığında transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Gül, ilk olarak ACH Volley Ljubljana takımı ile Slovenya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, MVP ödülü sahibi 1.98 metre boyundaki smaçör Tymofii Poluina’yı transfer ettiklerini ifade etti. Gül, bu ligde kalıcı olmak için iyi ve uyumlu transferler yapmak gerektiğini vurgulayarak, ‘’İyi transfer yapmak için iyi araştırma yapmak zorundasınız. Biz de uzun araştırmalar sonucu Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina’yı transfer ettik. Poluina Ukrayna dışında Slovenya, Hırvatistan ve Çin liglerinde, son olarak Dubai'de Al Ain takımında forma giydi. Poluina’nın takımımıza büyük katkı sağlayacağına inancım tam’’ dedi. Gül, transfer çalışmalarının devam ettiğini, sözleşmelerin imzalanmasının ardından diğer transferleri de açıklayacaklarını sözlerine ekledi. 
•aa Şahin Özmen • 

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Sorgun Transfere Başladı
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