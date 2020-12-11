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Sorgun transfer sezonunu açtı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor pasör Hüseyin Koç’u transfer etti.

11 Aralık 2020 Cuma 00:59
Sorgun transfer sezonunu açtı

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, Hüseyin Koç’un transferi ile güçlendiklerini ve bundan sonraki maçlara daha güçlü çıkacaklarını belirtti. 39 yaşındaki Hüseyin Koç’un tecrübeli bir oyuncu olduğunu, milli takım ve Türkiye’nin üst düzey takımlarının formalarını giydiğini söyledi. Gül, 250 kez A Milli Takım formasını giyen Koç’un voleybola Çankaya Belediyesi’nde başladığını ve Ziraat Bankası, Arkas, İstanbul BB, Halkbank, Galatasaray, İnegöl Belediyespor, son olarak da Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giydiğini vurguladı. Gül,  “Kariyerinde Universiad şampiyonluğu, 2008-2009 CEV Challenge Cup şampiyonluğu, 2013 CEV Cup şampiyonluğu, 2013 Türkiye şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası kaldırma başarısı elde eden Koç, defalarca yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen resmi turnuva ve müsabakalarda En iyi pasör ödülünü almıştır” dedi.

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Sorgun Transfer Sezonunu Açtı
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