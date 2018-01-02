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Sorgun toplanıyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor bu gün Sorgun’da toplanarak Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Sorgun toplanıyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor bu gün Sorgun’da toplanarak Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Sorgun toplanıyor

Yaklaşık 15 günlük takımına izin veren Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, bu gün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.
Takımının 15 gün izin kullandığı dönemde kendilerinin de yönetim ile birlikte transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren genç Antrenör, ‘’Transfer çalışmalarımızda tecrübeli birkaç isme renklerimize kattık. Transferini gerçekleştirdiğimiz isimler bu gün bizimle birlikte antrenmanlara çıkacaklar. Devre arası dinlenmek takımımıza iyi geldi. Şimdi bu gün itibariyle lige odaklanıp ilk maçımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi.

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