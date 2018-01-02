Sorgun toplanıyor

Yaklaşık 15 günlük takımına izin veren Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, bu gün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Takımının 15 gün izin kullandığı dönemde kendilerinin de yönetim ile birlikte transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren genç Antrenör, ‘’Transfer çalışmalarımızda tecrübeli birkaç isme renklerimize kattık. Transferini gerçekleştirdiğimiz isimler bu gün bizimle birlikte antrenmanlara çıkacaklar. Devre arası dinlenmek takımımıza iyi geldi. Şimdi bu gün itibariyle lige odaklanıp ilk maçımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi.