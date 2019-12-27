Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113653
ALTIN
288.155
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7096
EURO
6.5821

Sorgun toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, bir haftalık izinin ardından önceki gün kendi tesislerinde toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Sorgun toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, bir haftalık izinin ardından önceki gün kendi tesislerinde toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
Sorgun toplandı

Kendi evinde oynadığı 3-0 kazandığı İçel İdmanyurdu müsabakası sonrasında teknik direktör Mustafa Arslan tarafından bir haftalık izin verilen sarı siyahlı oyuncular, lig hazırlıklarına başladı. Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında ligin ikinci yarısının çalışmalarına başlayan Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısında çok daha iyi hazırlanarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ilk yarısının son haftasında lider İçel İdmanyurdu’nu konuk ettiklerini ve güçlü rakiplerini attıkları üç gol ile Sorgun’dan eli boş gönderdiklerini hatırlattı. Zorlu müsabaka sonrasında oyuncularına bir haftalık izin verdiğini dile getiren Arslan, izin süresi biten oyuncularının Sorgun’da toplandığını ve ikinci yarı için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı grafik çizdiklerini dile getiren Arslan, ‘’Ligin ilk yarısında iyi oyunumuzu bir türlü skora yansıtamadık ve hiç hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak ilk yarının son haftasında konuk ettiğimiz lider İçel İdmanyurdu karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz almayı başardık. Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız ve alacağımız galibiyetler ile üst sıralara tırmanacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:33
Anahtar Kelimeler:
Sorgun Toplandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiğdemli rahat nefes aldı
Çiğdemli rahat nefes aldı
Gelenek bozulmadı
Gelenek bozulmadı
Divanlı’dan Play-Off kutlaması
Divanlı’dan Play-Off kutlaması
Muz ikram etti
Muz ikram etti
Sorgun, seyircisiz
Sorgun, seyircisiz
Avantaj Köseli’nin
Avantaj Köseli’nin
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim