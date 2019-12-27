Sorgun toplandı

Kendi evinde oynadığı 3-0 kazandığı İçel İdmanyurdu müsabakası sonrasında teknik direktör Mustafa Arslan tarafından bir haftalık izin verilen sarı siyahlı oyuncular, lig hazırlıklarına başladı. Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında ligin ikinci yarısının çalışmalarına başlayan Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısında çok daha iyi hazırlanarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ilk yarısının son haftasında lider İçel İdmanyurdu’nu konuk ettiklerini ve güçlü rakiplerini attıkları üç gol ile Sorgun’dan eli boş gönderdiklerini hatırlattı. Zorlu müsabaka sonrasında oyuncularına bir haftalık izin verdiğini dile getiren Arslan, izin süresi biten oyuncularının Sorgun’da toplandığını ve ikinci yarı için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı grafik çizdiklerini dile getiren Arslan, ‘’Ligin ilk yarısında iyi oyunumuzu bir türlü skora yansıtamadık ve hiç hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak ilk yarının son haftasında konuk ettiğimiz lider İçel İdmanyurdu karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz almayı başardık. Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız ve alacağımız galibiyetler ile üst sıralara tırmanacağız’’ dedi.