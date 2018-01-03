Sorgun toplandı

Yaklaşık 15 günlük takımına izin veren Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, kendi tesislerinde toplanarak, lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Takımının 15 gün izin kullandığı dönemde kendilerinin de yönetim ile birlikte transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren genç Antrenör, ‘’Transfer çalışmalarımızda tecrübeli birkaç ismi renklerimize kattık. Transferini gerçekleştirdiğimiz isimler bizimle birlikte antrenmanlara çıktılar. Devre arası dinlenmek takımımıza iyi geldi. Şimdi lige odaklanıp ilk maçımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi.