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Sorgun toplandı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor Sorgun’da toplanarak, Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sorgun toplandı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor Sorgun’da toplanarak, Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgun toplandı

Yaklaşık 15 günlük takımına izin veren Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, kendi tesislerinde toplanarak, lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Takımının 15 gün izin kullandığı dönemde kendilerinin de yönetim ile birlikte transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren genç Antrenör, ‘’Transfer çalışmalarımızda tecrübeli birkaç ismi renklerimize kattık. Transferini gerçekleştirdiğimiz isimler bizimle birlikte antrenmanlara çıktılar. Devre arası dinlenmek takımımıza iyi geldi. Şimdi lige odaklanıp ilk maçımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi. 

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