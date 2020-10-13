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Sorgun Tokat’ı gözüne kestirdi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyspor yarın Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı tek idman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

13 Ekim 2020 Salı 00:29
Sorgun Tokat’ı gözüne kestirdi

Sorgun Belediyespor’da görülen Covit-19 virüsü nedeniyle tedbir amaçlı ertelenen Tokat Belediye Plevnespor müsabakasını yarın oynayacak olan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek tekrar bir çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları müsabaka sonrasında ara vermeden hemen Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Yarın Sorgun Spor Salon’unda konuk edeceğimiz güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız toparlandı ve her geçen gün daha da iyi duruma geliyoruz. Tokat temsilcisi karşısında kendi oyunumuzu oynayacağız ve iyi bir mücadele ile rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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Sorgun Tokat’ı Gözüne Kestirdi
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