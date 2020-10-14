Sorgun Tokat’ı bekliyor

Ligin ikinci haftasında oynanması gereken ancak hem Sorgun, hem de Tokat temsilcisinde rastlanan Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen müsabakada iki takımda bugün galibiyet hedefliyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün Tokat Belediyesi Plevnespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek tekrar bir çıkış yakalamak istediklerin dile getiren Aksoy, ‘’Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın ardından hemen bugün Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bugünkü oynayacağımız bu zorlu müsabakayı kazanarak yeninden çıkış yakalayıp bu çıkışımızı da kalan haftalarda da sürdürmek istiyoruz’’ dedi.