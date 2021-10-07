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Sorgun Tokat’a bileniyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:29
Sorgun Tokat’a bileniyor

Kupa Voley müsabakalarında umduğunu bulamayan ve kupa müsabakalarında 2 mağlubiyet 1 galibiyet alarak elenen sarı siyahlı ekip, lige yöneldi. Pazar günü başlayacak olan yeni sezonda Ligi’n ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacak olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Kamp döneminde iki kez hazırlık müsabakası oynadığı Tokat Belediye Plevnespor karşısında Sorgun’da 3-0 galip gelen, Tokat’ta ise 3-0 mağlup olan Sorgun Belediyespor, Tokat temsilcisi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına hafta başında Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Kupa Voley müsabakalarında iyi mücadele etmelerine rağmen şansız bir şekilde elendiklerini Kupa müsabakalarının geride kaldığını ve artık hafta sonu başlayacak olan lig müsabakalarına yöneldiklerini söyledi. Kupa Voley müsabakalarının lig için iyi bir hazırlık olduğuna dikkat çeken Aksoy, ‘’Kupa müsabakasında ligin mini bir provasını yapmış olduk. Kupada yaptığımız hataların neler olduğunu biliyoruz ve Pazar gününe kadar hem bu hatalarımızı gidereceğiz hem de Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanarak lige güzel bir başlangıç yapacağız. Hafta başından itibaren Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık ve Cumartesi gününe kadar da hazırlıklarımız devam edecek’’ dedi.  •İhsan Çelikkaya•

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