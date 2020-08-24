Sorgun Tokat karşısında

Türkiye kupasında da mücadele edecek olan sarı siyahlı ekip Türkiye Kupası hazırlıklarını Sorgun Spor Salon’unda yaptığı günde çift idman ile devam ederken, hazırlık müsabakaları oynamayı da ihmal etmiyor. Daha önce Halkbank ile Ankara’da hazırlık müsabakaları oynayan Sorgun Belediyespor, bugün ve yarın da Tokat Be Plevnespor ile Sorgun’dan karşı karşıya gelecek. Tokat temsilcisi karşısında takımının eksiklerini görmeyi hedefleyen Sorgun Belediyespor teknik ekibi belirleyecekleri eksikleri gidermek için çaba gösterecekler.