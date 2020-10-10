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Sorgun, Tokat'a yöneldi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Çarşamba günü Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:43
Sorgun, Tokat'a yöneldi

Yarın Haliliye Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka Haliliye takımında Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı tedbir amaçlı ertelenmesinden dolayı maç yapmayacak olan sarı siyahlı ekip, ara vermeden Tokat Beleriyespor ile Çarşamba günü oynayacakları erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı. Ligin ikinci haftasında oynanması gereken müsabaka hem Sorgun Belediyespor hem de Tokat Belediyesi Plevnespor oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanılması nedeniyle ertelenmişti. Çarşamba günü oynanacak olan müsabakadan mutlak galibiyet bekleyen Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek Fenerbançe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Fenerbançe karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık istediklerini alamadıklarını söyledi. Fenerbahçe’nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu hatırlatan Aksoy, ‘’Mutlak galibiyet parolası ile çıktığımız müsabakada rakibimiz gerçekten çok iyi oynadı ve kazanmamıza izin vermedi. Artık Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Şimdi yine bir erteleme müsabakasında Tokat Belediye Plevnespor ile Çarşamba günü karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenerek Fenerbahçe karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek ve yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.

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