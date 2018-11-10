Sorgun telafi peşinde

Güçlü rakibini yenerek Hatay karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek isteyen sarı siyahlı ekip dün TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor müsabakasının son hazırlıklarını yaparak Gümüşhane’ye hareket etti. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi karşısında galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Terzi, ‘’TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek Hatay mağlubiyetini telafi etmek aynı zamanda da zirve iddiamızı sürdürmek istiyoruz. bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları iyi durumda. TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor müsabakasını bir çıkış olarak görüyoruz ve zorlu deplasmanda galibiyet ile ayrılıp bundan sonraki müsabakalarımızı da kazanacağımıza inanıyoruz’’ dedi.