Sorgun telafi peşinde

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde son iki haftadır istemedikleri sonuçlar aldıklarını ancak yarın konuk edecekleri Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında alacakları galibiyet ile son iki haftayı telafi edeceklerini söyledi. Sorgun’da oynayacakları müsabakada taraftarlarının desteğine ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çeken Aksoy, ‘’Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun içinde taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Son iki haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı üstü üste mağlubiyetler aldık. Bu aldığımız mağlubiyetler bizi üzdü. Ancak bu mağlubiyetlerin her zaman telafisi vardır. Yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Ligde yeniden bir çıkış yakalamak amacındayız’’ dedi.