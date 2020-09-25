Sorgun telafi peşinde

Lig de çıktığı ilk iki müsabakasını kaybeden Sorgun Belediyespor, ara vermeden İnegölspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarına başlayan sarı siyahlı ekip Pazar günü deplasmanda İnegölspor’u yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Sorgun Spor Salon’unda çalışan sarı siyahlı ekip, yarın Bursa’ya hareket edecek.

SORGUN KAYIPLARDA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto takımına da yenildi. Ligde çıktığı ilk müsabakasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip, mutlak galibiyet parolası ile Çarşamba günü karşı karşıya geldiği Spor Toto takımına da 3-1 mağlup oldu. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk seti konuk ekip Spor Toto takımı zorlanmadan 19-25 kazandı. İkinci sette toparlanan sarı siyahlı ekip, rakibine sayı şansı vermedi ve bu seti 25-15 kazanmasını bildi. Üçüncü set ise çok çekişmeli geçti. İki tarafta başa baş bir mücadele sergilediği üçüncü setti konuk ekip Spor Toto takımı 35-37 kazandı. Dördüncü sette te Sorgun Belediyespor’a üstünlüğü kanıtlayan Spor Toto takımı bu seti 22-25 müsabakayı ise 3-1 kazandı. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Gürhan Gül, Hüseyin Kamber hakem ikilisi yönetirken, Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic ile oyuna başladı. Daha sonra Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer oyuna dahil oldular. Spor Toto takımı ise Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Wallace, Nicolas Bruno, İbrahim Emet, Do Nascimento ile oyuna başlarken Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak oyuna dahil olan isimler oldu.