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Sorgun telafi etti

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevnespor’u 3-1 mağlup etti.

Sorgun telafi etti

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevnespor’u 3-1 mağlup etti.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Sorgun telafi etti

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrılırken, deplasmanda kaybettiği Halkbank müsabakasını da telafi etmiş oldu. Müsabakanın ilk setinde iyi bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor 25-21 bu seti kazanmayı başardı. İkinci sette istediğini bir türlü yapamayan ve kötü bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti konuk ekip Tokat Belediye Plevnespor 14-25 farklı bir skor ile kazandı. İkinci setin ardından toparlanan Sorgun Belediyespor üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 26-24 kazanmasını bilirken sahadan da 3-1’lik skor ile galibiyet ile ayrıldı. 

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Sorgun Telafi Etti
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