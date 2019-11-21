Sorgun telafi etti

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrılırken, deplasmanda kaybettiği Halkbank müsabakasını da telafi etmiş oldu. Müsabakanın ilk setinde iyi bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor 25-21 bu seti kazanmayı başardı. İkinci sette istediğini bir türlü yapamayan ve kötü bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti konuk ekip Tokat Belediye Plevnespor 14-25 farklı bir skor ile kazandı. İkinci setin ardından toparlanan Sorgun Belediyespor üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 26-24 kazanmasını bilirken sahadan da 3-1’lik skor ile galibiyet ile ayrıldı.