Sorgun telafi edecek

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Şefaatlispor müsabakasında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında 10 kişi kalmalarının takımını biraz etkilediğini dile getiren Arslan, iyi oynadıkları müsabakadan bir puan ile ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Kaybedilen puanın dünyanın sonu olmadığına vurgu yapan Arslan,

‘’Sorgun Belediyespor olarak yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Bu hafta deplasmanda Yozgat Çamlıkspor ile oynayacağız.

Ligde henüz puanı bulunmayan rakibimizi yenerek Şefaatlispor müsabakasını telafi etmek istiyoruz. Bu sezon ilk defa bir puan kaybı yaşadık ama bundan sonraki haftalarda bütün müsabakalarımızı kazanarak şampiyonluk turu atacağımıza inanıyorum’’ dedi.