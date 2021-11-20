Sorgun telafi edecek

Güçlü rakibini yenerek üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etmek isteyen sarı siyahlı ekip bugün Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, son iki haftada istemedikleri mağlubiyetler aldıklarını ancak bu mağlubiyetleri telafisinin bulunduğunu söyledi. Üst üste çok zor müsabakalara çıktıklarını hatırlatan Aksoy, yarın da yine ligin güçlü ekiplerinden biri ile karşı karşıya geleceklerini taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güçlü rakiplerini mağlup etmeyi amaçladıklarını belirtti.