Sorgun tekledi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Pozantı Gençlikspor ile son dakikada kalesinde gördüğü gol ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakaya hızlı başlayan Sorgun Belediyespor geliştirdiği üst üste ataklar ile Pozantı Gençlikpor kalesinde gol aradı. 25’inci dakikada İsa’nın attığı golle güçlü rakibi karşısında 1-0 göne geçen sarı siyahlı ekip, bu dakikadan sonra ikinci gol için rakip kaleye yüklenmeye başladı. 27’inci dakikada Onur’un attığı golle skoru 2-0’a getiren Sorgun Belediyespor, ilk yarıyı kontrollü bir şekilde götürmeye çalıştı. Müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi ekip farkı bire indirmek için Sorgun Belediyespor kalesine yüklendi. Ardağı golü bulan ev sahibi ekip önce farkı 1’e indirdi. Daha sonra müsabakanın son dakikalarında bulduğu golle bir puanı kurtardı. Sorgun Belediyespor son dakikalarda kalesinde gördüğü golle ile yıkılırken, deplasmanda aldığı bir puana sevinemedi. Sarı siyahlı ekip aldığı bu beraberlik ile puanını 15’e ev sahibi ekip Pozantı Gençlikspor ise 13’e yükseltti.