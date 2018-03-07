SORGUN TEKLEDi

Müsabakaya hızlı başlayan Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor ilk teknik molayı 6-12 seti ise 19-25 önde tamamladı. İkinci sette rakibine karşı direnmeye çalışan Sorgun Belediyespor, ikinci teknik molayı 12-11 önde tamamlamasına karşılık seti 25-23 kaybetti. Üçüncü sette başa baş bir mücadele ortaya koyan iki takım Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor üçüncü molaya 11-12 önde girerken seti de 25-19 kazandı. Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor yarı final Play-Off müsabakalarında ikinci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor ise ilk mağlubiyetini aldı. Sarı siyahlı ekip, final grubuna çıkabilmesi için bugün oynayacağı maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor.