SORGUN TEKLEDi

Müsabakaya hızlı başlayan Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor ilk teknik molayı 6-12 seti ise 19-25 önde tamamladı. İkinci sette rakibine karşı direnmeye çalışan Sorgun Belediyespor, ikinci teknik molayı 12-11 önde tamamlamasına karşılık seti 25-23 kaybetti. Üçüncü sette başa baş bir mücadele ortaya koyan iki takım Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor üçüncü molaya 11-12 önde girerken seti de 25-19 kazandı. Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor yarı final Play-Off müsabakalarında ikinci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor ise ilk mağlubiyetini aldı. Sarı siyahlı ekip, final grubuna çıkabilmesi için bugün oynayacağı maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor.
07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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