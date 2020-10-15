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Sorgun tat vermiyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Tokat Belediye Plevnespor müsabakasında da yenilerek taraftarını üzdü.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:21
Sorgun tat vermiyor

Sezona üst sıraları hedefleyerek başlayan ancak çıktığı 6 müsabakada sadece bir galibiyet alabilen sarı siyahlı ekip taraftarını üzmeye devam ediyor. Ligin ikinci haftasında oynanması gereken ancak hem Sorgun Belediyespor’da hem de Tokat Belediyesi Plevnespor oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelenen müsabaka dün Sorgun’da oynandı. Mutlak galibiyet parolası ile rakibi karşısına çıkan Sorgun Belediyespor sahadan 3-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Başa baş geçen müsabakanın birinci setini 26-28, ikinci setini 24-26 üçüncü setini ise 25-27 kaybeden Sorgun Belediyespor sahadan da 3-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 4 puanda kalırken, Tokat Belediye Plevnespor ise puanını 8’e yükseltti. 

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Sorgun Tat Vermiyor
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