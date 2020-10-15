Sorgun tat vermiyor

Sezona üst sıraları hedefleyerek başlayan ancak çıktığı 6 müsabakada sadece bir galibiyet alabilen sarı siyahlı ekip taraftarını üzmeye devam ediyor. Ligin ikinci haftasında oynanması gereken ancak hem Sorgun Belediyespor’da hem de Tokat Belediyesi Plevnespor oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelenen müsabaka dün Sorgun’da oynandı. Mutlak galibiyet parolası ile rakibi karşısına çıkan Sorgun Belediyespor sahadan 3-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Başa baş geçen müsabakanın birinci setini 26-28, ikinci setini 24-26 üçüncü setini ise 25-27 kaybeden Sorgun Belediyespor sahadan da 3-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 4 puanda kalırken, Tokat Belediye Plevnespor ise puanını 8’e yükseltti.