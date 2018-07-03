Sorgun tamam, Akdağ beklemede

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapımı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi inşaatlarından biri tamam diğeri ise tamamlanmak üzere.