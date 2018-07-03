Sorgun tamam, Akdağ beklemede

Spor Bakanlığının geçtiğimiz yıllarda yatırım programına aldığı Sorgun ve Akdağmadeni Gençlik Merkezleri sona gelindi. Sorgun Gençlik Merkezi inşaatı ve iç tefrişatı geçtiğimiz yıl tamamlanıp öğrenci kabulüne başladı. Akdağmadeni ilçesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Gençlik Merkezi’nin ise önümüzdeki günlerde tamamlanıp öğrenci kabulünü başlanacağı bildirildi.
03 Temmuz 2018 Salı 07:00
97 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol