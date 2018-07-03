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Sorgun tamam, Akdağ beklemede

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapımı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi inşaatlarından biri tamam diğeri ise tamamlanmak üzere.

Sorgun tamam, Akdağ beklemede

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapımı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi inşaatlarından biri tamam diğeri ise tamamlanmak üzere.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Sorgun tamam, Akdağ beklemede

Spor Bakanlığının geçtiğimiz yıllarda yatırım programına aldığı Sorgun ve Akdağmadeni Gençlik Merkezleri sona gelindi. Sorgun Gençlik Merkezi inşaatı ve iç tefrişatı geçtiğimiz yıl tamamlanıp öğrenci kabulüne başladı. Akdağmadeni ilçesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Gençlik Merkezi’nin ise önümüzdeki günlerde tamamlanıp öğrenci kabulünü başlanacağı bildirildi. 

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