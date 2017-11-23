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Sorgun TAM GAZ

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bir haftalık dinlenmenin ardından Gümüşhane Telekomspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını başladı.

Sorgun TAM GAZ

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bir haftalık dinlenmenin ardından Gümüşhane Telekomspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını başladı.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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Sorgun TAM GAZ

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan bay geçiren Sorgun Belediyespor, Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışmalarını sürdürdü. Sarı siyahlı ekibin genç çalıştırıcı Soner Arslan, geçtiğimiz hafta maç yapmadan bay geçirdiklerini bu nedenle de oyuncularına birkaç gün izin verdiğini söyledi. İzin sürelerinin bitmesi ile birlikte Gümüşhane Telekomspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Ligde namağlup olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu hafta konuk edeceğimiz Gümüşhane Telekomspor’u yenerek namağlup unvanımızı korumak istiyoruz’’ dedi. 
REHAVET UYARISI YAPIYORUZ
Sorgun Belediyespor yardımcı Antrenörü Ünal Ünlü ise, üst üste alınan galibiyetlerin oyuncularının şımartmaması için gerekli uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Sürekli rehavet uyarıları ile oyuncularını motive etmeye çalıştıklarını dile getiren Ünlü, ‘’Bu hafta Gümüşhane Telekomspor ile oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Bu müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlar ile devam etmenin hesaplarını yapıyoruz. Rakibimizin durumunun ne olduğu bizi ilgilendirmiyor bizim için rakibin büyüğü küçüğü yok biz bütün rakiplerimize aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hafta sonu da taraftarımızın desteği ile Gümüşhane Telekomspor’u yenip Yozgat’tan onları el boş göndereceğiz’’ diye konuş.

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