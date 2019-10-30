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Sorgun Talas’a yöneldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, bir günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sorgun Talas’a yöneldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, bir günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Sorgun Talas’a yöneldi

Hafta sonu deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayan ve rakibine 1-0 mağlup olan sarı siyahlı ekibe müsabaka sonrasında Antrenör Mustafa Arslan tarafından bir günlük izin verilmişti. İzinleri dün tamamlanan Sorgun Belediyesporlu oyuncular Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Pazar günü konuk edecekleri Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar. Sorgun ilçe stadında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Bugün kondisyon ağırlıklı çalışma yapacak olan Sorgun Belediyespor yarın ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek.

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