Sorgun taktik çalıştı

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, taraftarlarının da desteklerini arkalarına alarak güçlü rakiplerini yenmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden Talasgücü takımını yenmek istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Bu müsabaka için hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Talasgücü Belediyespor’u taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi.