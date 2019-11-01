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Sorgun taktik çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanı ile sürdürdü.

Sorgun taktik çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanı ile sürdürdü.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Sorgun taktik çalıştı

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, taraftarlarının da desteklerini arkalarına alarak güçlü rakiplerini yenmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden Talasgücü takımını yenmek istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Bu müsabaka için hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Talasgücü Belediyespor’u taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Taktik çalıştıSPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi
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