Sorgun takımları üzdü

Liglerde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise mağlup olurken, futbol takımı ise kendi evinde rakibi ile berabere kaldı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge Üçüncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Ankara DSİspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde şimdiye kadar çıktığı 4 müsabakanın 2’sini kazanan, birini kaybeden ve bir müsabakadan da beraberlik ile ayrılan sarı siyahlı ekip puan cetvelinde ikinci sırada yer alıyor. Taraftarı karşısında henüz galibiyeti bulunmayan Sorgun Belediyespor Pazar günü konuk ettiği Ankara DSİspor karşısında da puan kaybederek taraftarını üzdü. Sorgun Belediyespor ile aynı grupta yer alan Yozgatspor ise çıkışını Yeşil Kamanspor karşısında aldığı 4-2’lik galibiyet ile sürdürdü. Lige kötü bir başlangıç yapmasına karşılık çıktığı son iki müsabakasında sahadan üç puan ile ayrılmayı başaran kırmızı siyahlı ekip puan cetvelinde bir maç eksiği ile üçüncü sırada bulunuyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor bu hafta sonu ise Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bölgesel Amatör Lig’deki bir diğer temsilcimiz Çayıralan Esnafspor ise Ankara TKİ deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada umduğunu bulamayan Çayıralan Esnafspor, aldığı bu mağlubiyet ile namağlup unvanını da Ankara’da bıraktı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise mağlubiyet serisine bu haftada da devam etti. Ligde son iki haftadır galibiyete hasret kalan sarı siyahlı ekip galibiyet hasretini gidermek için çıktığı müsabakada Arkkaspor’a 3-2 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Müsabakada rakibi karşısında 2-1 öne geçmesine karşılık sonraki setleri kazanamayan Sorgun Belediyespor sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençikspor takımı da Sorgun Belediyespor gibi son iki haftadır galibiyete hasret kalmıştı. Galibiyet hasretine son vermek ve kötü gidişata dur demek için çıktığı müsabakada Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımını 34-28 yenerek istediğini aldı. Son iki haftada aldığı üst üste mağlubiyetler ile sıkıntılı günler geçiren kırmızı siyahlı ekip Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında deplasmanda aldığı galibiyet ile rahat bir nefes aldı. Son iki haftadır cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan milli oyuncu Atiye Gülseven’in gelmesi ile toparlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençikspor takımı Oğuzeli deplasmanında Atiye’nin de gayretleri ile sahadan 2 puan ile ayrılmasını bildi.