Sorgun takımları karşı karşıya

Ligde aynı puana sahip iki takımın karşılaşmasında Sorgun Gençlikspor averaj ile liderlik koltuğunda bulunan Sorgun Belediyespor’u yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını üçe çıkarmak ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Sorgun Belediyespor ise güçlü rakibini yenerek yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Beraberlik durumunda iki takımda aynı puanda zirveyi paylaşırken, iki takımdan birinin sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda galip gelen takım şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayacak.