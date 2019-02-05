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Sorgun takımları garantiledi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A grubunda ilk iki sırada yer alan Sorgun takımları ligin bitimine iki hafta kala Play-Off’lara kalmayı garantiledi.

Sorgun takımları garantiledi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A grubunda ilk iki sırada yer alan Sorgun takımları ligin bitimine iki hafta kala Play-Off’lara kalmayı garantiledi.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Sorgun takımları garantiledi

Hafta sonu oynanan Sorgun Gençlikspor, Sorgun Belediyespor müsabakasında iki takımda sahadan 0-0’lık skor ile berabere ayrılınca ligin bitimine iki hafta kala matematiksel olarak ta Play-Off’lara kalmayı garantilediler. Lider Sorgun Belediyespor, haftalar öncesinden Play-Off’ları garantilerken, en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ise Boğazlıyan Şekerspor’un Yozgat Çamlıkspor’a 3-0 mağlup olmasının ardından oda A Grubu’nda Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu. 

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