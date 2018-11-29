Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95072
ALTIN
203.453
DOLAR
5.1601
STERLİN
6.5723
EURO
5.8688

Sorgun, Sungurlu’ya yöneldi

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi’nde play-off  grubuna kalabilmenin hesaplarını yapan Sorgun Belediyespor, geçtiğimiz sezon aynı gruptan çıktığı rakibi Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun, Sungurlu’ya yöneldi

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi’nde play-off  grubuna kalabilmenin hesaplarını yapan Sorgun Belediyespor, geçtiğimiz sezon aynı gruptan çıktığı rakibi Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
39 Okunma
Sorgun, Sungurlu’ya yöneldi

Antrenör Ümit Terzi’nin istifası ile boşalan göreve yeni bir isim getirmeye yönelik temaslar devam ederken, takımı Sungurlu Belediyespor ile oynanacak maça Yardımcı Antrenör Fikri Ağan hazırlıyor. Sarı siyahlı ekibin yönetimi, temas halinde olduğu antrenörlerden birisiyle prensip anlaşmasına varıp, hafta sonunda oynayacak karşılaşmaya davet etmeyi planlıyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SORUN YOK!
SORUN YOK!
Yozgatspor dert etmiyor
Yozgatspor dert etmiyor
Engelliler güç depoluyor
Engelliler güç depoluyor
Bozok, kaçan puanlara yanıyor
Bozok, kaçan puanlara yanıyor
TARAFTAR ENDiŞELi!
TARAFTAR ENDiŞELi!
Turhal mesaisi başladı
Turhal mesaisi başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim