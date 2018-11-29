Sorgun, Sungurlu’ya yöneldi

Antrenör Ümit Terzi’nin istifası ile boşalan göreve yeni bir isim getirmeye yönelik temaslar devam ederken, takımı Sungurlu Belediyespor ile oynanacak maça Yardımcı Antrenör Fikri Ağan hazırlıyor. Sarı siyahlı ekibin yönetimi, temas halinde olduğu antrenörlerden birisiyle prensip anlaşmasına varıp, hafta sonunda oynayacak karşılaşmaya davet etmeyi planlıyor.